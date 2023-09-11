Özdemir Asaf'ın 100. doğum yılı anısına özel albüm

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinden Özdemir Asaf, doğumunun 100. yılında, anısına hazırlanan özel saygı albümüyle yad edilecek.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, yapımını Pasaj Müzik'in üstlendiği albümde çok sayıda müzisyen, Asaf'ın bestelenen şiirlerini yorumlayacak.

Albüm, rock grubu TNK'nin yorumladığı "Yoz Şarkı" eseriyle 15 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

"Bir kelimeye bin anlam yükleyen" ve "şiiri aza indirgeme sanatının ustası" olarak anılan şair ve yazar Özdemir Asaf, "Lavinia", "Çiçek Senfonisi", "Benden Sonra Mutluluk" ve "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz esere imza attı.