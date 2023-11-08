Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, KARDEMİR'e destek için fotoğraf sergisi açtı

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 8 Kasım 1994'te kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı.

Kent merkezindeki AVM'nin zemin katında açılan serginin açılışına Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Şube Başkanı Kenan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "KARDEMİR'in Karabük için ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha bugün resim sergisiyle anlatılmasıdır. Bir diğer işin vurgu tarafı da birlik ve beraberliğimizi kaybetmediğimiz sürece o şehrin dinamikleriyle birlikte, bu şehrin yararına ve faydasına olacak işlerde el ele verdiğiniz zaman başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını görüyorum. Bence bu örnek bunun en güzel örneği. O yıllarda Karabük kenetlenmiş, el ele vermiş, işçisinden, memuruna, öğrencisinden çalışanına kadar bugünkü ülkemizin değeri olan Kardemir'in Karabük'te faaliyetlerine devam etmesini sağlamışlar" dedi.

Özçelik İş Sendikası Şube Başkanı Kenan Yılmaz da "8 Kasım bir kentin işçisinden memuruna, esnafından, iş adamına, çocuğundan kadına, kentinden köylüsüne kadar Genel Başkanımız rahmetli Metin Türker'in etrafında kenetlenerek iş ve AŞ kapısı olan fabrikalarına sahip onurlu bir mücadelenin adıdır. 8 Kasım Karabük'ün kurtuluş mücadelesidir. Başarıya ulaşmış kurtuluş mücadelesidir. Ben o gün o mücadeleyi yapan büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Bizler bugünün çalışanları olarak evlerimizi helal lokma getirebiliyorsak o gün yapılan mücadele sayesindedir. Bugün bacalar tutuyorsa o günkü mücadelenin eseridir. Ben o gün o mücadeleyi yapan ebediyete göç etmiş olanlara Allah'tan rahmet, yaşayanlara uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle serginin açılışı yapıldı. Vali Yavuz ve protokol üyeleri o yıllarda çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. - KARABÜK