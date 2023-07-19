Özbekistan, Türk dünyası fotoğrafçıları gözüyle sergisi açıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te " Özbekistan, Türk dünyası fotoğrafçıları gözüyle" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğinde düzenlenen "Özbekistan, Türk dünyası fotoğrafçıları gözüyle" sergisinde, Türk devletlerinden 20 fotoğrafçının çok sayıda eseri sergileniyor.

Sergi, 1 Temmuz'da başlayan "18. Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması" kapsamında düzenleniyor.

Serginin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, serginin Türk halkları arasındaki dostluk ve kardeşliğin pekişmesine, kardeş haklar arasında kültürel ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Rayev, bu çalışmalar sonucunda elde edilen fotoğrafların Türk dünyasının tarihi dokusu, kültür ve sanatı, gelenek ve göreneklerini yansıttığını belirtti.

Etkinlik sonucunda söz konusu fotoğrafların bir albümde toplanacağını söyleyen Rayev, bunun sanatseverlerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı Akmal Nur da Türk dünyasının önde gelen fotoğraf sanatçılarının Özbekistan ile ilgili eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmanın kendileri için çok gurur verici olduğunu vurguladı.

Nur, serginin ileride çok daha büyük projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sergide, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen fotoğraf sanatçıların Özbekistan ile ilgili çok sayıda eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk dünyasından gelen fotoğraf sanatçılar, "18. Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması" kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana ülkenin Taşkent, Fergana, Andican, Cizzah, Semerkant, Nevai, Karşı, Buhara, Hive ve Nukus şehirlerini ziyaret ederek çalışmalarda bulundu.