Özbek ressamlar İstanbul'da ArtContact Fuarı'na katıldı

Kültürlerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak isteyen 5 Özbek ressam, İstanbul'da düzenlenen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na katıldı. Fuarda Minyatür Ressam İbrohimbek İkromov'un ipek kağıtlara çizip renklendirdiği, Türk tarihini anlatan eserler de yer aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 1-4 Haziran'a kadar devam edecek. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide Özbekistan'da ressam olan İbrohimbek İkromov, İbragim Valikhodjaev, Akhmadaliyev Feyzullahan, Shaknoz Ablullayeva, Bakhtiyor Mahkamov'un da eserleri yer alıyor.

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipi Şerzod Abdunazarov, "Özbekistan'dan 5 ünlü ressamımızı bu Uluslararası Festivale getirdik. Onlar burada, Özbekistan'ın tarihi, kültürü ve hayat tarzını gösteriyor. Buraya gelen insanlar, resimlere bakarak Özbekistan tarihini anlıyor ve Özbekistan'a gitmek istiyorlar. Özbekistan kültürü Türkiye ile çok yakın. Türkiye'ye de Özbekistan'ı bir görüyor. Çünkü Türkler oradan gelmiş daha önceden. Onun için de Türkler şimdi Atayurtlarına bir bakıp oradaki tarihi yerleri, kültürün yerleri görmeleri amacında. Mesela burada bir eserde Özbekistan'ın bir köyündeki yaşanan herhangi bir akşam gösteriliyor" şeklinde konuştu.