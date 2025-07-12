Ozanlar Evi 3 Günde Yenilendi

Ozanlar Evi 3 Günde Yenilendi
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Büyükşehir Belediyesi, Mimarsinan Parkı içerisindeki Ozanlar Evi'ni 3 günde yenileyerek yeniden hizmete açtı. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel dokusuna katkı sunan mekanın önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi, Ozanlar Evi'ni 3 günde yenileyerek hizmete hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Ozanlar Evi, Teknik, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel dokusuna değer katan özel mekana hak ettiği ilgiyi göstermeye devam ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç ise Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla çalışmaların hızlıca tamamlandığını ifade etti.

Yenilenen Ozanlar Evi, yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
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