Oxford Üniversitesi'nin kitap dizisi Türkçeye kazandırılıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi (İKÜ Yayınevi), Oxford Üniversitesi Yayınevinin kitap dizisini 'Çok Kısa Bir Başlangıç' ismiyle Türkçeye kazandırıyor. Öğrenci, eğitimci ve tüm okurlar için fizikten sanata, felsefeden tarihe, psikolojiden mimariye kadar birçok konuya giriş niteliğinde bilgiler sunan seriden 'Faşizm', 'Soğuk Savaş', 'Zeka', 'Mimari' ve 'Kuantum Kuramı' ile bugüne değin Türkçe yayımlanan kitap sayısı 25'e ulaştı.

FAŞİZM: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

'Faşizm: Çok Kısa Bir Başlangıç' kitabında, Cardiff Üniversitesi tarih profesörü Kevin Passmore, 'Faşizm nedir?', 'Devrimci midir, yoksa gerici midir; her ikisi de olabilir mi?' sorularını irdelerken modern dünyadaki en önemli olgulardan biri olan faşizme ilişkin paradoksları çözmeye çalışıyor. Tarihsel süreç içerisinde İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyanın geri kalanında faşizmin yayılımıyla ilgili güncel araştırmalara değinerek radikal sağın yükselişini açıklıyor.

SOĞUK SAVAŞ: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Florida Üniversitesi tarih profesörü ve eski Amerikan Dış İlişkileri Tarihi Topluluğu başkanı Robert J. McMahon'un kaleme aldığı 'Soğuk Savaş: Çok Kısa Bir Başlangıç', İkinci Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen uluslararası düzensizlik ve iktisadi problemlerin neden olduğu Soğuk Savaş'ın Amerika Birleşik Devleri, Sovyetler Birliği, Avrupa ve Üçüncü Dünya ülkeleri üzerindeki etkilerini irdeliyor, insani ve finansal kayıpları ve 20. yüzyılın ikinci yarısının tarihini nasıl etkilediğini anlatıyor.

MİMARİ: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Sheffield, Bath ve Newcastle Üniversitelerinde mimarlık profesörlüğü yapmış Andrew Ballantyne'in kaleme aldığı, 1990 ve 2000 yıllarında Ulusal Mimarlık Ödülü'ne layık görülen ve şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders veren Vedat Zeki Tokyay'ın Türkçeye çevirdiği 'Mimari: Çok Kısa Bir Başlangıç', mimaride pratiklik ile nesillerden nesillere miras kalan sanatsal yapıların arasındaki dengeyi tartışıyor ve mimarinin kültürel önemini serimliyor. Farklı tarihi dönemlere ait yapılar ile 'barok' ve 'modern' gibi tarzların tanıtıldığı kitapta Ballantyne, mimarinin gelenekler yoluyla nasıl anlam kazandığına ve kimlik hissine katkıda bulunduğuna değinerek binaların ekonomik, politik ve estetik önemini incelemek için detaylara iniyor.

KUANTUM KURAMI: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

1968'den 1979'a kadar Cambridge, sonrasında da Queens College'de matematiksel fizik profesörlüğü yapmış olan John Polkinghorne, 'Kuantum Kuramı: Çok Kısa Bir Başlangıç' kitabında basit ve matematiksel olmayan bir dille atom altı dünyayı günlük dünyamızdan farklı kılan ilginç ve heyecanlı fikirleri açıklığa kavuştururken kesinsizlik, öngörülemezlik, dalga/parçacık ikililiği, ölçümün çözülemeyen problemi, fizik tarihindeki en büyük keşiflerden birinin anlaşılır hale getirilmesi ve 20. yüzyılın seçkin entelektüel başarılarından bir tanesini vb. konuları anlaşılır bir biçimde tartışıyor.

ZEKA: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Edinburgh Üniversitesi diferansiyel psikoloji profesörü ve aynı zamanda Uluslararası Bireysel Farklılıkları İnceleme Topluluğu (International Society for the Study of Individual Differences) başkanı Ian J. Deary, 'Genel zeka diye bir şey var mıdır?', 'İleri yaşta zekaya ne olur?', 'Zeka testleri yararlı mıdır?', 'Son 50 senede IQ test sonuçları neden yükselmiştir?' gibi soruların yanıtlarını 'Zeka: Çok Kısa Bir Başlangıç' kitabında vermeye çalışırken, insan zekası bilimine ilişkin hiçbir bilgisi olmayan okuru insanın zihinsel yetenekleri ile ilgili kilit sorular hakkında bilinçli fikirler oluşturabilir hale getiriyor. Farklı zeka türleri ile genlerin ve çevresel faktörlerin birleşerek bu farkları oluşturmaları hakkında bilinenleri tartışmaya açan Deary, bunların biyolojik temellerini ve zekanın yaş ile ilişkisini ele alıyor ve psikologların insanların düşünme kabiliyetlerinde nasıl ve neden önemli farklılıklar görüldüğüne ilişkin buluşlarını özetliyor.