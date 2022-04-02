Otizmli çocukların öğretmenleri farkındalık için şarkı yazıp klip çekti

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir grup öğretmen, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilerinin sesi olmak amacıyla şarkı yazıp klip çekti.

Sarıtaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Pehlivan, öğrencilerin hem okulda yaşadıklarına dikkati çekmek hem de onlara sevgilerini göstermek için farklı bir etkinlik yapmak istedi.

Okuldaki meslektaşlarıyla görüşen Pehlivan'a, özel eğitim öğretmenleri Gülcan Aktaş Kaya ve Özge Kardeş şarkı sözü yazarak destek verdi.

Müzik öğretmeni Selvihan Nural'ın bestesini, Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Özgün Arda Nural'ın ise aranjörlüğünü yaptığı şarkıyı, gönüllü 15 öğretmen seslendirdi.

"Mutluluğa Doğru" adlı şarkıya okuldaki otizmli öğrencilerin de katılımıyla çekilen klibin çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü.

Klip, okulun sosyal medya hesabından da yayımlanacak.

Müdür yardımcısı Pehlivan, AA muhabirine, okullarının 2021-2022 eğitim öğretim döneminde faaliyete geçtiğini söyledi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Pehlivan, "Güzel bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Otizmle ilgili daha önce klipler çekildi, şarkılar oluşturuldu ama genellikle aynı şarkılar seslendirildi. Bizler de kendi yazdığımız bir şarkıyla söylenen şarkılar listesine bir yenisini eklemek istedik. Umarım güzel olmuştur, arkadaşların ellerine, emeklerine sağlık." dedi.

Pehlivan, klip hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerimizin kendi başlarına, birilerinin müdahalesi olmadan ne tür çalışmalar yaptıklarına klipte yer vereceğiz. Aslında imkan sunulduğunda öğrencilerimizin neler yapabildiğini de klipte göstermeye çalıştık. Profesyonel bir ekibe çekim yaptırdık. Klipte öğretmenlerimizin şarkıyı seslendirmesine ve öğrencilerimizin de görüntülerine yer verdik. Öğretmenlerimizden yeni projeler de bekliyoruz. Birkaç şarkı daha ilave ederek, sene sonunda öğrencilerimizin de bizlere eşlik edeceği bir koro oluşturmayı planlıyoruz."

"Söylediğimiz şarkıyla öğrencilerimizin sesi olmak istedik"

Şarkının sözlerini yazan Gülcan Aktaş Kaya, söyledikleri şarkıyla öğrencilerinin sesi olmak istediklerini belirtti.

Özge Kardeş de şarkının sözlerini özel eğitim öğrencilerine her gün bir şey katmak ve ailelerine de çocuklarını ne kadar sevdiklerini göstermek için yazdıklarını vurgulayarak, o nedenle şarkının adını da "Mutluluğa Doğru" diye belirlediklerini söyledi.

Özel eğitim çocuklarıyla olmaktan duyduğu mutluluğa işaret eden Selvihan Nural, "Saf sevginin gerçekten insanı ne kadar mutlu edebileceğini yaşayarak anlıyoruz. Çok özel çocuklarımız var. Projemizin çıkış sebebi de aslında buydu. Biz bu sevgiyi bütün gönüllere yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Nural, farklı projelerle insanların gönüllerine sevgiyi aşılayabileceklerine inandıklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimizin yazmış oldukları sözlere beste yaptık. Şarkımızı dinleyen insanların hoşuna gideceğini ve gönüllerde yer bulacağına inanıyorum." dedi.

TRÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nural ise projeyi öğrenince kayıt, miks, mastering ve aranjör olarak destek verdiğini, okulda yaptıkları çalışmalarla kayıt aşamasını tamamladıklarını anlattı.