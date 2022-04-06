Otizmli çocuklar Batman Üniversitesi tarım alanında sebze ekti

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü tarım alanında 15 otizmli çocuk marul ve soğan ekerek, toprakla buluşturuldu.

Batman Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği arasındaki iş birliği protokolü kapsamında 15 otizmli çocuk için tarım uygulama etkinliği düzenlendi.

Özel gereksinimli çocuklarının doğal yaşam ortamlarda bulunmaları, standartlara uygun şekilde toprağı üretime hazırlamaları, ekim, dikim, çapalama, sulama, gübreleme, hasat ve hasat sonrası işlemler yapma bilgi ve becerileri kazanmaları amacıyla Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 15 çocuk, sulu ve kuru tarım alanlarında marul, soğan ekti daha sonra sulama yaptı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, otizmli çocukları toprakla buluşturmak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız, üniversitemizin serasında topraksız sulu tarım ile ilgili yapılan çalışmaları da yerinde gördüler. Marul ve soğan ektiler. Ektikleri tohumların daha sonra gelişim süreçlerini izleyecekler." dedi.

Üniversitenin temel görevinin sadece eğitim ve öğretim yapmak olmadığını belirten Demir, otizmli çocukların toprakla buluşturulması projesi ile sosyal farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Demir, "Sosyal sorumluluk olarak bunu değerlendiriyoruz. İlimizde bulunan dezavantajlı grupların eğitiminde, sosyal hayatın içinde yer alabilmeleri amacıyla elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.