Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu - Haberler

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Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Kültür Sanat
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Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu Edirne'de on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez şenliklerine gelen ziyaretçiler, otellerde yer bulamayınca çadırlarda konakladılar.

EDİRNE (İHA) - Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu

EDİRNE - Edirne'de on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez şenliklerine gelen ziyaretçiler, otellerde yer bulamayınca çadırlarda konakladılar.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava Hıdırellez şenliklerine bu yıl da on binlerce vatandaşın gelmesiyle otellerde yer kalmadı. Çok sayıda ziyaretçi geceyi şenliğin gerçekleştiği Sarayiçi Meydan'ına kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Otellerde yer bulamayınca hazırlıklı gelen vatandaşlar, yanlarında uyku tulumu ve çadır getirdi. Ancak hazırlıksız gelen vatandaşlar ise geceyi arabalarında uyuyarak ve ya hiç uyumadan geçirmek zorunda kaldı.

Açıklamada bulunan vatandaşlar, İstanbul'dan Kakava Hıdırellez şenliklerine geldiklerini ama otellerde yer kalmayacağı düşündükleri için tedarikli geldiklerini ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Kültür Sanat

Hıdırellez, Edirne, Kültür Sanat, Haberler

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