Ot Festivali renkli görüntülerle başladı

DÜZCE - 7. düzenlenen Ot Festivalinin kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kortejin başında yürüyen Düzce Otlarından yapılmış kıyafet giyen Tyche figürü ise yoğun ilgi gördü.

Düzce'nin yaylalarında ve dağlarında şehre özgü olarak yetişen endemik otlardan esinlenerek başlatılan ve bu yıl 7'incisi yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Meydanından başlayan korteje katılan kadınlar Düzce otları temalı rengarenk kıyafetlerle katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu korteje Düzce Belediyesi mehter takımı da marşlarıyla eşlik etti. Kortej Anıtpark Meydanında sona erdi.

Festival hakkında bilgiler veren Düzce Kent Konseyi meclis Başkanı Ali Dilber, "Festivalimnizin bu yıl 7.'ncisini kutluyoruz. Artık gelenekselleşti. Geçtiğimiz yıllardaki festivaller Düzce Şehir merkezinde yapılmıştı. Bu sene Konuralp'te yapılacak. Konuralp Düzce için bir marka. Bunu ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. İlk defa Konuralp'te böyle bir etkinlik düzenleniyor. Konserlerimizde Konuralp'te yapılacak. Orada bulunan antik tiyatro kazı alanı olduğu için izin verilmedi. Bizde sahnelerimizi merkeze kurduk. Cuma günü saat 10'da başlayacak etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek. Festivalimizin ikk gün akşamında Ayşe Taş ve Coşkun Sabah konseri yer alacak" dedi.

Festivalin sembolü olan Tyche figürünü ise Elif Demir isimli kadın canlandırdı. Üzerine giydiği otlarla ve yapraklarla bezeli kıyafetle ilgi odağı olan Demir ise kıyafeti ile ilgili olarak şunları söyledi; "Üzerimdeki kıyafet Düzce otlarından oluşuyor. Tyche'yi temsil ediyor. Tasarımı yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Sıcakta bu kıyafeti taşımak çok zor oldu ama çok eğlenceli oldu. Düzce için her şeye katlanılır" dedi.

Üç gün sürecek olan ferstivalde gündüz Düzce yemekleri, Düzce2ye özgü kültürel aktiviteler yer alırken akşamları ise tanınmış şarkıcılar konser verecek.