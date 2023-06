OSMEK'in gurur sergisi... Dönem boyunca 5 bin kişi kurslardan faydalandı

BURSA Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde bulunan kursiyerlerin 2022-2023 dönemi boyunca aldıkları eğitimlerle ürettikleri eserlerden oluşan yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarının 2022-2023 döneminin yılsonu sergisinde renkli görüntüler yaşandı. Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide; giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz ve çini gibi alanlarda 500'den fazla eser yer aldı.

Serginin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Rıdvan Güler, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa'da Osmangazi imzası

Halk Eğitim Merkezi okul öncesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, OSMEK ile bugüne kadar toplam 37 bin 200 vatandaşa hizmet verdiklerini vurguladı. OSMEK'in kurs olmanın ötesinde içerisinde yüzlerce başarı, cesaret, azim ve kararlılık hikayesi barındıran büyük bir yolculuk söyleyen Başkan Dündar, "Belediyemizin şehrin her kesimine, her mahallesine dokunan faaliyetleri var. Bursa tarih şehri, Osmangazi Bursa'yı kuran, Osmanlı'yı kuran şehir. Dolayısıyla tarihi mirasımıza öncü bir belediyeyiz ve yapmış olduğumuz çalışmalarla Türkiye'ye örnek olmuş tarihi kentler tarafından örnek gösterilmiştir. Şu anda Tarihi Kentler Birliği Türkiye'nin dört bölgeye ayırarak eğitim çalışmalarıyla bizlerin yapmış olduğu çalışmaları örnek göstererek her belediye nerede bir yıkıntı varsa, nerede bir tarih varsa ayağa kaldırma derdinde. İşte bunun öncüsü Osmangazi. Bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bursa'nın merkezinde Osmangazi imzası var." dedi.

Bursa'ya değer katan projelerin yanında sosyal ve kültürel projelerle her kesime, her haneye hitap ettiklerini belirten Dündar, "İlçemizdeki her insana, her gönle dokunmaya çalışıyoruz. OSMEK kurslarımız ile vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz. Bu yıl da 22 farklı kurs merkezimizde 90 branşta yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verdik. Yeni dönemde ise 25 merkezde 95 farklı branşta vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Tesislerimiz ve merkezlerimiz ne kadar çok kullanılıyorsa, o kadar fayda sağlıyoruz demektir. Bu hizmetimizde İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi'nin de çok katkısı oluyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hayat boyu öğrenme imkanı

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da yaptığı konuşmada, 7'den 77'ye hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız yeter ki öğrenmek istesinler. Kurslarımızdan yararlanmak için talepte bulunsunlar. Her zaman istenildiği kadar kurs açabilme kapasitemiz var. OSMEK kurslarına teveccühün fazla olduğunu görüyoruz. Halk Eğitim ve OSMEK kursları olmak üzere bir yıl içerisinde 200 binin üzerinde kişiye dokunmuşuz. Özellikle ev hanımlarımız hem vakitlerini değerlendirip beceri kazanıyorlar, hem de istihdama katkı sağlanıyor. Bu çok sevindirici bir durum. İnşallah, bu sayıları hep birlikte daha da artırırız. Bu kursların açılmasında büyük emeği olan, 22 kurs merkezini tahsis eden Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Osmangazi Belediyesi ile birlikte vatandaşların tamamına hitap eden, el sanatlarından kişisel gelişime kadar birçok alanda kurs hizmeti verdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından farklı branşlarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından protokol üyeleri, Soğanlı Kültür Merkezi fuaye alanındaki sergiyi gezerek, yapılan eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.