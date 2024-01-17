Osmanlı mimarisi Rus turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi Rusların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande gemisi, bu sabah saat 07: 30 Amasra Limanı'na ulaştı. Kruvaziyerdeki Rus turistlerden 45'i Safranbolu ilçesine gelerek tarihte yolculuk yaptı. " Osmanlı'nın parmak izi", "açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçedeki Osmanlı mimarisi Rusların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Tarihi Çarşı bölgesini gezen turistler bol bol fotoğraf çektirirken alışveriş yaptıktan sonra kentten ayrıldı.