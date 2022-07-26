Osmanlı kenti Safranbolu'daki park sorunu, turistleri ve esnafı zor durumda bırakıyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan park sorunu nedeniyle çok sayıda ziyaretçi geçiş güzergahı olan tarihi kenti gezmeden terk etmek zorunda kalıyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi yolculuğa çıkmak isteyen ziyaretçilerin tercihi Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi kent Safranbolu oluyor. Ancak Eski Çarşı Bölgesinde yaşanan park sorunu esnaf ve ziyaretçileri zor durumda bırakıyor. Araçlarını park edecek yer bulamayan ziyaretçiler Karadeniz ile İstanbul arasında geçiş noktası olan tarihi kenti gezmeden terk etmek zorunda kalıyor.

Bayram itibariyle yoğunluğun devam ettiğini belirten esnaflardan Rahmettullah Şahin, "Kentimizin en büyük problemlerinden biri park sıkıntısı. Buraya gelen turistlerimiz park yeri bulamadıkları için kentimizi gezmeden, dolaşamadan terk etmek zorunda kalıyorlar" dedi.

Bazı sürücülerin de araçlarıyla Eski Çarşı içerisine girdiklerinde trafiği etkilediklerini ifade eden Şahin, esnaflar olarak sıkıntı yaşadıklarını, gelen ziyaretçilerin park sorunu dolayısıyla alışveriş yapamadıklarını ve kent turizminin sıkıntı yaşadığını söyledi.

Günü birlik gelen ziyaretçilerin kendilerine park edecek yer bulmakta zorlandıklarını aktardığını kaydeden Nurhayat Yüksel ise, "Ciddi anlamda bir park sorunumuz var. Yetkililerden park sorununa acil bir şekilde çözüm bulurlarsa çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Yüksel, dükkanlarının önünde kedi ve köpek beslediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Gelen araçların yoğunluğunda yolumuz dar olmasına rağmen bazı araçlar o kadar hızlı geliyorlar. Bizim burada hayvanlarımız var. Elimizden geldiğince onları beslemeye çalışıyoruz. O kadar sorumsuz insanlar var ki, araçların giriş-çıkışları yüzünden birçok hayvanımız telef olup gidiyor."