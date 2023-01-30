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Osmanlı döneminden kalma battaniyeye paha biçilemiyor, sahibi müzede sergilenmesini istiyor

Kültür Sanat Haberleri

Osmanlı döneminden kalma battaniyeye paha biçilemiyor, sahibi müzede sergilenmesini istiyorSİİRT Siirt'te battaniye ustası olan Edip Çevik, Osmanlı döneminden kalma battaniyeyi gün yüzüne çıkardı.

Osmanlı döneminden kalma battaniyeye paha biçilemiyor, sahibi müzede sergilenmesini istiyor

SİİRT Siirt'te battaniye ustası olan Edip Çevik, Osmanlı döneminden kalma battaniyeyi gün yüzüne çıkardı. 200 yıllık olduğu tahmin edilen battaniyenin şehirde açılacak olan müzede sergilenmesini isteyen Çevik, bir çok antikacının kendisine ulaşarak battaniyeyi almak istediğini fakat dede yadigarı olduğu için hepsini geri çevirdiğini söyledi.

Şehir merkezinde baba mesleğini icra eden Edip Çevik, büyük dedesinden kalma battaniyeye gözü gibi bakıyor. 200 yıllık olduğu değerlendirilen dede yadigarı battaniyenin müzede sergilenmesini istediğini belirten Çevik, paha biçilemez dediği battaniyeyi almak isteyenleri geri çevirdiğini dile getirdi.

Kilim satıcısı olduğunu ifade eden Çevik, "Yıllardır bu işi yapmaktayım. Battaniyeler bu şekilde dokunurdu. Bu ince işçilik şu an maalesef dokunamıyor. Bu battaniye o kadar eski ki rahmetli dedemin dedesinden kalmış. Bizde evde tadilat için bir şeyler kurcalarken sandığın içinde aynı özelliğini taşıyacak şekilde bulduk. ve bunu bu şekilde iş yerimizde sergiledik. Siirt'te güzel bir müzemiz açılacak bu elimizdeki 200 yıllık battaniyemiz orada güzel bir şekilde teşhir edilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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