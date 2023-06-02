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Osmanlı'da Kahve Kültürü Etkinliği Gölcük'te Düzenlenecek

Osmanlı'da Kahve Kültürü Etkinliği Gölcük'te Düzenlenecek

Kültür Sanat Haberleri

Gölcük Belediyesi, "Yalıdayız" kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Osmanlı'da Kahve Kültürü" adlı etkinlik düzenliyor. Tarih ve kahve tutkunları Değirmendere Yalı Evleri Seramik Evi'nde buluşacak.

Gölcük Belediyesi düzenleyeceği "Osmanlı'da Kahve Kültürü" adlı etkinlikte kahveseverleri tarih ve lezzet dolu bir yolculuğa çıkarma hazırlanıyor.

Gölcük Belediyesi, "Yalıdayız" kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde kahve tutkunlarını ağırlayacak. Moderatörlüğünü Dr. Oğuz Polatel'in yapacağı etkinlikte, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda kahvenin yeri, Osmanlı kültürüne etkisi hakkında bilgiler verecek. 8 Haziran Perşembe günü Değirmendere Yalı Evleri Seramik Evi'nde düzenlenecek etkinlik, saat 19.30'da başlayacak. Etkinliğe tarih meraklıları, kahveseverler ve kültürel deneyim yaşamak isteyen herkes ücretsiz katılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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