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Osmaniye kültür sanat haberi | Kadirli'de 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri yapıldı

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Osmaniye kültür sanat haberi | Kadirli'de 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri yapıldı

Osmaniye kültür sanat haberi | Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6. Geleneksel Delağra Şenlikleri düzenlendi.

Kadirli Belediyesi ile Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfınca organize edilen etkinlik, Maksutoluğu Yaylası'nda yapıldı.

Halk oyunlarının gösteri sunduğu şenlikte, güreş müsabakaları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Yerel sanatçıların konser verdiği etkinliğe AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve vatandaşlar katıldı.????

AA / Menderes Özat - Kültür Sanat

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