Osmaniye için sağanak uyarısı
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Osmaniye için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Osmaniye için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir saatlik periyotta Osmaniye merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat