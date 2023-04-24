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Osmaniye için sağanak uyarısı

Osmaniye için sağanak uyarısı

Kültür Sanat Haberleri

Osmaniye için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Osmaniye için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir saatlik periyotta Osmaniye merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat

Osmaniye Kültür Sanat Haberler

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