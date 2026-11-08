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Osmaniye Düziçi'de 1200 rakımdaki Dumanlı Yaylası sonbaharda renklere büründü

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Osmaniye Düziçi'deki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri görüldü. Amanos Dağları'nın 1200 metre rakımındaki yaylada ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızı tonlara bürünürken, yürüyüş ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler bölgeye geldi; görüntüler dronla kaydedildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Amanos Dağları'nın 1200 metre rakımında bulunan yayla, doğal güzellikleriyle sonbaharda ziyaretçilerin uğrak yerlerinden oldu.

Bölgedeki ağaçlar, mevsimin simgeleri olan sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarına büründü.

Yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenleri ağırlayan Dumanlı Yaylası'ndaki sonbahar güzellikleri dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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