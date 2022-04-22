Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı - Haberler

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Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

AA - Ümit Kahrıman - Kültür Sanat
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Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Osmaniye'de, milattan önce 5. yüzyılın izlerini barındıran, bölgenin din, kültür ve sanat merkezlerinden Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazılarına başlandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, milattan önce 5. yüzyılın izlerini barındıran, bölgenin din, kültür ve sanat merkezlerinden Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazılarına başlandı.

Vali Erdinç Yılmaz, kentin 12 kilometre kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe yolu çevresindeki antik kentin tiyatro alanındaki çalışmaları inceledi.

Tiyatro alanında ilk kazmayı vurarak sezonun kazı çalışmasını başlatan Yılmaz, burada görevli kazı ekibine başarı diledi.

Vali Yılmaz, gazetecilere, kazıların Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Kastabala'nın "Çukurova'nın Efesi" olarak bilindiği ifade eden Yılmaz, kazı sayesinde antik kentin tarihi değerlerinin ortaya çıkacağını belirtti.

Yılmaz, antik kentin kazılarla önemli bir turizm merkezi haline geleceğini ifade etti.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da Kastabala'nın önemini anlatarak buradaki antik tiyatro gibi bir yapının bölgede bulunmadığını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da kazı çalışmalarına tiyatro alanında başlandığını bildirdi.

AA / Ümit Kahrıman - Kültür Sanat

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Tiyatro, Turizm, Kültür Sanat, Haberler

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