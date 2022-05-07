Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek - Haberler

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Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

AA - Menderes Özat - Kültür Sanat
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Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

Kadirli ilçesinde, Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu (ASKEF) ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) iş birliğiyle 1. Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Kadirli ilçesinde, Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu (ASKEF) ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) iş birliğiyle 1. Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

KAVAK Adana Şubesi Başkanı Emine Varmış, 13-15 Mayıs'ta düzenlenecek festivalle ilgili belediyede düzenlenen tanıtım toplantısında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kadirli Kaymakamlığının desteği, Kadirli Belediyesinin de sponsorluğunda düzenlenecek festivale 7 ülkeden 100'den fazla şair, yazar, ses ve saz sanatçısı ile ressamın katılacağını söyledi.

Festivalin amacının Kadirli'yi ve tarihi değerlerini Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu dile getiren Varmış, "Yoğun çalışmalar neticesi düzenlenecek festivalimizin teması 'UNESCO Yolunda Karatepe' olarak belirlendi. Festival programı kapsamında gerçekleşecek olan renkli kortej yürüyüşü, kostüm yarışması, konserler, resim ve fotoğraf sergileri, piyano resitali, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tiyatro grubu gösterisi, gençlik korosu konseri ve tüm diğer etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi göstereceğini umuyoruz." diye konuştu.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da festivalin ilçede düzenlenmesinden memnun olduklarını belirterek, "Kadirli'nin kültür ve sanat alanında tanıtımına önemli katkısı olacak festivale herkesi davet ediyoruz. İlerleyen yıllarda festivalimizi daha da genişleterek karnaval şeklinde yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Menderes Özat - Kültür Sanat

Türk Dünyası, Edebiyat, Avrasya, Turizm, Kültür Sanat, Haberler

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