Osmaniye 7'inci Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı

OSMANİYE - Osmaniye'de bu yıl 7.'si düzenlenen Kitap Fuarı 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında kapılarını kitap dostları için açık tutacak. Osmaniye Kitap Fuarı'na 70 yazar, 120 yayınevi, imza günleri, söyleyişi ve paneller organize edilecek. Fuar süresince çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunları düzenlenirken, yayınevleri de kitapseverlere alternatif kampanyalar sunacak.

Asrın felaketi sonrasında hızla normalleşme adımları atılan Osmaniye'de 7'inci Kitap Fuarı öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kitap fuarının açılış töreninde kurdele kesimini Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şair-yazar Hayati İnanç ve şehir protokol üyeleri birlikte kesti.

Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniyelilerin fuara ilgisinin çok yoğun olduğunu belirterek, "Böylesi geniş katılımlı, günlerce sürecek olan kitap fuarımıza, çok önemli yazarlarımız geliyor ve çok önemli yayın evleri burada. Ben Osmaniyeli hemşerilerimizin, her zaman yaptıkları gibi bu defada bu fırsatı iyi değerlendireceklerini düşünüyorum, değerlendirmelerini de şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle bir ortamın oluşmasını sağlayan Belediye Başkanımız Kadir Kara Bey'e, yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ne kadar çok okursak hepimiz için o kadar çok önemli" dedi. Vali Erdinç Yılmaz, eğitim öğretimde Osmaniye'nin çok iyi durumda olduğunu belirterek, düzenlenen kitap fuarının da buna çok katkısı kaydetti.

"Amacımız geçmişten geleceğe köprü kurabilmek"

Belediye Başkanı Kadir Kara ise her yaştan okurlar için düzenlenen kitap fuarının bir amacının olduğunu kaydederek, "Tüm hemşehrilerimizi yazarlarla ve kitaplarla buluşturmak hem de geçmişten geleceğe bir köprü kurabilmektir. Her geçen gün alışkanlıkların değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Sanal bir dünyaya geçiş yapılıyor. Bizim amacımız gençlerimizin ve çocuklarımızın sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşamasını istiyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesini de artık yakalıyoruz, yakaladık, inşallah daha da geçeceğiz, ilerleyeceğiz. Ülkemiz gençliğinin ilerleyebilmesi adına okumasının önemli olduğunu düşünerek, yazarlarla ve yayın evleriyle, kitaplarla her yaştaki hemşerilerimizi, özellikle çocuklarımızı buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah geleneksel hale getirdiğimiz bu fuarımız her yıl devam eder" dedi.

Travmaların atlatılması adına kitaplar çok önemli

Başkan Kadir Kara, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrasında, çocuklara yaşam sevinci katabilmek adına onları kitapla buluşturmanın da ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Başkan Kara, "İşte bu kitaplarla buluştukları zaman en azından yaşadıkları o travmaları atlatabilmeleri konusunda da inanıyorum ki ben kitaplarımızın çocuklarımız üzerinde çok ciddi etkisi olacaktır" diye konuştu.

Yazar Hayati İnanç onur konuğu oldu

Divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan şair-yazar Hayati İnanç, fuarının onur konuğu oldu. İnanç, 'Can Veren Pervaneler' isimli söyleşi etkinliğinde Osmaniye halkıyla bir araya geldi. Hayati İnanç daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.