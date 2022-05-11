Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi, çalışmalarını tescil için TÜRKPATENT'e taşıdı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince, takı, iğne oyası, kadın ve çocuk giysisi, kağıt kıvırma sanatı (quiling) gibi alanlarda yapılan özgün çalışmaların tescilini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulunuldu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, özgün çalışmaları belgelendirme çabasında olduklarını, tasarım, faydalı model, fikri mülkiyet, patent, marka tescili için yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.

Köse, ülkedeki halk eğitimi faaliyetlerinde ilk kez kurum olarak 10'dan fazla alandaki 400 çalışma ürünü için TÜRKPATENT'e Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden başvuru yaptıklarını duyurdu.

İncelemesi biten 100 özgün eserin kurum tarafından tescillenerek e-bültenlerinde yayınlandığını aktaran Köse, "300 özgün eserimizin de incelemesi devam etmektedir. Bu yılın sonuna kadar 1000 özgün ürünümüzün tescilini almayı planlamış durumdayız. Bu çalışmalarda amacımız, Halk Eğitimi Merkezimizden eğitim alan vatandaşlarımıza yenilikçi, farklı ve özgün eserler tasarlayarak tescilli üretime dönüştürme bilinci ve becerisi kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.