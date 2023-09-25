Osmaneli Panayırında Türk Halk Müziği Orkestrası Sahne Aldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan panayırda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Orkestrası sahne aldı. Panayır, kültür ve gelenekleri aktarmayı amaçlayan bir etkinlik olarak devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan panayırda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Orkestrası sahne aldı.

Osmaneli Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde panayır etkinlikleri devam ediyor. Çocuk etkinlikleri ile başlayan panayır ardından Eskişehir Bilecikliler Derneği Halk Oyunları ekibinin gösterisinden sonra ültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Orkestrası sahne aldı. İzleyiciler görsel şölen yaşarken halk müziğin ezgileriyle buluştu. Osmaneli'nde gerçekleşen panayır hem kültürü hem de gelenekleri aktarmayı ve yaşatmayı amaçlamış bir etkinliktir. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlara misafirperverlik yapan Osmaneli panayırı büyük bir coşkuyla devam edecek. - BİLECİK