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Osmaneli'de Öğrencilere Tarihi Değerler Tanıtıldı

Osmaneli'de Öğrencilere Tarihi Değerler Tanıtıldı

Kültür Sanat Haberleri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere ve ailelerine tarihi değerler tanıtıldı. Osmaneli İlkokulu öğrencileri ve aileleri, ilçedeki tarihi mekanları rehber eşliğinde ziyaret etti ve tarihi bilgiler öğrendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere ve ailelerine tarihi değerler tanıtıldı.

Osmaneli İlkokulu öğrencileri ve aileleri, kültürlerini yakından tanımalarını sağlamak, yaşadığı şehirlerin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi, fikir ve çalışmalar ortaya koyabilmesi amacı ile ilçedeki tarihi mekanları rehber eşliğinde ziyaret etti. Rehberler eşliğinde düzenlenen turda öğrencilere tarihi bilgiler aktarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Osmaneli Bilecik Rehber Kültür Sanat Haberler

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