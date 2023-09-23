Osmaneli'de Halk Oyunları Ekibi Türkü ve Oyunları Kayıt Altına Alıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi, kaybolmaya yüz tutan türkü ve oyunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Ekip, haftanın bir günü bir araya gelerek yöreye ait oyunları oynuyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 ila 67 yaşlarındaki erkeklerden halk oyunları ekibi oluşturan belediye, kaybolmaya yüz tutan türkü ve oyunları kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Osmaneli Belediyesi bünyesinde kentte berber, bakkal, tır şoförü, emekli, üniversite ve lise öğrencileri ile çalgı grubundan oluşturulan 12 kişilik ekip, yöreye ait "Bilecik Zeybeği", "Söğüt'ün Erenleri", "Çiftetelli" ve "Karşılama" halk oyunlarını oynuyor. Haftanın bir günü bir araya gelen ekip hem çalışmalarını sürdürüyor hem de halk oyunlarının kalıcı olmasını sağlıyor.

Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Osmaneli'nin kültürü olan 25 türkü ile halk oyunlarını, alan çalışmasıyla kayıt altına aldıklarını söyledi.

İlçeye ait kültürel değerlere sahip çıkmak istediklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Türkülere göre oynanan oyunları da kayda almamız gerekiyordu. Çok eskiden beri oyun geleneklerimiz devam ediyor. Özellikle 60 yaş grubunu, oyun figürlerini kaybetmememiz için bir araya getirdik. Onlar eski figürleri kişileştirdi, sanata dönüştürdü. Sonrası için de bunları gençlere aktarabilmeleri için gençlerle beraber karma bir ekip oluşturduk. Osmaneli oyunlarını, türkülerini halk oyunlarına çevirerek günümüze ve sonraki nesle aktarmayı planlıyoruz. Bir taraftan türküleri kayda aldık, diğer taraftan da kayda alarak gelecek nesillere taşımayı düşünüyoruz. İstiyoruz ki bize ait olan halk oyunlarımızı yaşatalım, kalıcı olmasını sağlayalım ve gelecek kuşaklara aktaralım."

Şahin sevinçlerin, kederlerin ve üzüntülerin hem halk oyunlarında ve türkülerinde toplandığını hem de geçmişi anlattığını vurguladı.

"Bu eğitimi bize dedelerimiz verdi"

67 yaşındaki berber İdris Özmen de halk oyunları anlamında küçüklükten bu yana alışkanlıklarını devam ettirdiklerini anlattı.

Büyüklerinden görerek bu oyunları öğrendiklerini aktaran Özmen, "Bu eğitimi bize dedelerimiz verdi. Buna benzer daha zengin oyunlarımız var. Biraz da yeteneğiniz varsa oynamak zor değil." dedi.

57 yaşındaki esnaf Bayram Kara, 13 yaşından beri düğünlerde büyüklerinin yanında onları izleye izleye yöreye ait oyunları öğrendiğini ve o günden bugüne oynadığını belirtti.

Kara, "Oyunu oynarsanız, zevkini ve duygusunu alırsınız. İçim kıpır kıpır oluyor. Oynamadan anlayamazsınız. Oyunlar Bilecik yöresine ait oyunlar. Bazı oyunları oynayamıyoruz, biraz hareketli ve hızlı, yaş itibarıyla zorlanıyoruz. Yaşımızın ilerlemesine rağmen oyunu zevk alarak oynuyoruz fakat biraz yoruluyoruz. Hepimiz bir araya gelip oynadığımız, oyunun tadını almamak mümkün değil." diye konuştu.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Demir ise bu oyunları dedesinden ve dayısından öğrendiğini, büyüklerinin ekibine katılarak halk oyununu geliştirmek ve yaşatmak istediğini ifade etti.