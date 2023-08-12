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Osmaneli Belediyesi Yaz Akşamları Konser Günleri Devam Ediyor

Kültür Sanat Haberleri

Osmaneli Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Akşamları Konser Günleri etkinliği devam ediyor. 4. haftada Yavuz Çakmak ve orkestrası sahne aldı. Aynı zamanda Osmaneli Belediyesi Sinema Günleri de devam ediyor. Osmaneli Belediyesi, halkın yoğun ilgisiyle memnuniyet topluyor.

Osmaneli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Yaz Akşamları Konser Günleri etkinliği devam ediyor.

Etkinliğin 4. haftasında yerel sanatçı Yavuz Çakmak ve orkestrası yer aldı. 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşan Yavuz Çakmak unutulmaz bir gece yaşattı. Aynı zamanda Osmaneli Belediyesi Sinema Günleri de devam ediyor. Yaz akşamlarını halka dolu bir şekilde yaşatan Osmaneli Belediyesi vatandaşlardan memnuniyet topluyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Osmaneli Sinema Kültür Sanat Haberler

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