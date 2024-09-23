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Osmancalı Fosil Ormanı Tabiat Anıtı Olarak Tescillendi

Osmancalı Fosil Ormanı Tabiat Anıtı Olarak Tescillendi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Osmancalı Fosil Ormanı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat anıtı olarak tescillendi. Yaklaşık 35 hektarlık alanıyla bilimsel ve turistik açıdan önemli bir doğal miras olarak korunacak.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan "Osmancalı Fosil Ormanı", Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "tabiat anıtı" olarak tescillendi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaklaşık 35 hektarlık ormanın, yürütülen çalışmalar sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat anıtı olarak tescillendiği belirtildi.

Fosil ormanının, milyonlarca yıl öncesine dayanan ağaçların taşlaşmasıyla oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman, sahip olduğu jeolojik ve doğal özellikleriyle bilimsel, eğitimsel ve turistik açıdan büyük önem taşıyor. Türkiye'nin doğal mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına atılmış önemli bir adım. Aynı zamanda ziyaretçiler için doğal bir laboratuvar işlevi görecek olan bu alan hem araştırmacıların hem de doğaseverlerin ilgisini çekecektir. Bu eşsiz doğal güzelliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için çalışmalar devam edecektir."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat

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