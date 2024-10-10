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Örümcek Adam Kostümüyle Türkiye Turu: Salih Ayaz Koç Kütahya'da

Örümcek Adam Kostümüyle Türkiye Turu: Salih Ayaz Koç Kütahya'da
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Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi gezerken Kütahya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Depremler sonrası çocuklar için moral etkinlikleri düzenleyen Koç, gezisinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında olduğunu belirtti.

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gezilere devam ediyor.

Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

Kale alanında ailesiyle piknik yapan ve isminin Hatice olduğu öğrenilen yaşlı kadın, Koç'a yiyecek ikram etmek istedi.

Koç'tan maskesini çıkarmasını isteyen Hatice Teyze'nin yerel ağızla "Ekmek yemen için ağzını açıver oğlum. Dur bi ağzını açalım len." demesi çevredekileri gülümsetti.

Hatice Teyze, daha sonra Koç'a poşet içinde ekmek, peynir ve üzüm verdi.

Çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektiren Salih Ayaz Koç, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'yi gezdiğini söyledi.

Kütahya'yı, tarihi ve turistik bölgelerini çok beğendiğini dile getiren Koç, "Depremleri gördükten sonra evde duramadım. Aileme 'Örümcek Adam' kıyafeti aldırıp yola çıktım. Deprem bölgesinde çadır kentlerde çocuklarla bir araya geldim, onlara moral verdim. Daha sonra Türkiye turu yapmak istedim. Gezdiğim şehirlerde tarihi yerleri, kültürel mekanları ziyaret ediyorum ve vatandaşlarla buluşuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat

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