'Ortadan Başlamak' Sergisi LGBT Propagandası İddiasıyla Protesto Edildi

FESHANE'de açılan 'Ortadan Başlamak' adlı sergi, LGBT propagandası yapıldığı ve cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiasıyla protesto edildi. Sergiye gelen avukat, akademisyen, gazeteci ve sanatçılar sergiyi protesto etmek için Feshane'nin önünde toplandı. Protestocular, serginin maneviyata saygısızlık olduğunu ve çocukların ruh sağlığına zarar vereceğini iddia etti.

Eyüpsultan'da bulunan Feshane, İBB tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Haziran'da 'Art İstanbul Feshane' adıyla açıldı. Sanat merkezi olarak kullanılacak mekan, Ortadan Başlamak adlı sergiye de ev sahipliği yaptı. Sergide yer alan eserler LGBT propagandası, polis düşmanlığı, cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aralarında avukat, akademisyen, gazeteci ve sanatçının olduğu grup sergiyi protesto etmek için Feshane'nin önünde toplanarak açıklama yaptı. Toplanan kalabalık için çevik kuvvet polisleri de Feshane önünde önlem aldı. Saat 10.00'da ziyaretçilere açık olan sergi, protesto nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatıldıktan sonra, grubun alandan ayrılmasıyla yeniden ziyarete açıldı.

MANEVİYATA SAYGISIZLIK EDİLMEKTEDİR

İVEDİLİKLE BU SERGİNİN KAPATILMASI LAZIM

ANAYASANIN 41 VE 58'İNCİ MADDESİNE AYKIRI

Avukat Yurdal Kılıçer ise, "Türk milletinin değerlerine, inançlarına, tarihlerine, kültürlerine hakaret edecek, onlarla çelişecek toplumsal yapısını, ailevi değerlerini bozacak şeylerin yapılması, kültürel emperyalizm kuşatmasının bir ayağı olarak değerlendiriyorum. LGBT içerikli, eş cinsel veya cinsiyetsizlik içerikli sergiye yer vermesi yine anayasanın 41 ve 58'inci maddesine aykırıdır. Burada bulunan hiç kimse sanata ya da sanatçıya düşman değildir. Sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışamaz" dedi. Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Genel Başkanı Nuray Canan Songür de, "Sapkınlık içeren serginin sadece bir başlangıç olduğunu bütün Türk halkının bilmesini isterim. Bu küresel sapkınlara alet olan, burada onlara kamuya açık yerleri tahsis eden Sayın Ekrem İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz" dedi.