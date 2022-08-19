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Ordu haberleri | Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

Ordu haberleri | Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

Kültür Sanat Haberleri

Ordu haberleri: Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Kültür Sanat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Ordu Kültür Sanat Haberler

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