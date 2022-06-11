Ordu'da öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi - Haberler

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Ordu'da öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi

AA - Eyüp Elevli - Kültür Sanat
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Ordu'da öğrenciler, 'Otobüs Durağında Üç Bencil' oyununu izledi

Ordu'da ilkokul öğrencileri için "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun sahnelendi.

Ordu'da ilkokul öğrencileri için "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun sahnelendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesindeki Şehit Mitat Eren İlkokulu'nda öğrenim gören 45 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu.

Öğrenciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyunu izledi.

Tiyatrocular, oyunun ardından bir araya geldikleri öğrencilere boyama kitabı ve kalem hediye etti.

AA / Eyüp Elevli - Kültür Sanat

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