Ordu'da Kadınlar Tiyatro Sahnesine Çıkıyor

Ordu'da izleyici olarak gittikleri tiyatroda bir araya gelen 7 kadın, eğitmen Dilek Aktaş Tursun yönetiminde yaklaşık bir yıldır hazırlandıkları oyunla sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Altınordu ilçesinde Özüm Sahne adlı özel tiyatronun bir yıl önce sahnelediği "Her Şey Olağan Seyrinde" oyununu izleyen bazı kadınlar, gösterimin sonunda tiyatro eğitmeni Dilek Aktaş Tursun ile sohbet etti.

Sohbet sırasında kadınlara yönelik oyun hazırlama düşüncesini paylaşan Tursun, gruptakilerden bu konuya ilgilenen 7 kadınla kadro oluşturdu.

Esnaf, hemşire, hasta kabul sekreteri, postane memuru gibi meslek gruplarından 7 kadın, eğitim aldıkları Tursun'un yazdığı "Tuvalet Fırçası" adlı oyunun provalarına başladı.

Yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sahneye çıkma hazırlığı yapıyor.

Oyun, işaret dili eğitmeni aracılığıyla işitme engelli izleyicilere de aktarılacak.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunu ve tiyatro eğitmeni Dilek Aktaş Tursun, AA muhabirine, 22 yıllık tecrübesiyle açtığı Özüm Sahne'de, kadın birimi oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

Yazdığı oyunla ilgili bütün işin kadınların elinden çıktığını belirten Tursun, trajikomik oyunda dertlerini kısa, öz ve net şekilde anlattıklarını ifade etti.

Tursun, işaret dili uzmanının da oyuna ayrı renk kattığını dile getirerek, "Kadın sesi olmaya çalışıyorsun ama bir yandan özel durumu olan kadınlara da biz bunu anlatmalı ve aktarmalıyız diye düşünüyorum." dedi.

Oyunu sahnelemek için 25 Kasım'ı seçtiklerini, kadına yönelik şiddete karşı mücadele konusuna sanatla da destek olmak istediklerini aktardı.

"Bizim için nefes almak gibi bir şey oldu"

Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli bilgisayar operatörü Sebile Çakır ise gündüz hastanede yoğun çalıştığını, stres atma anlamında tiyatronun kendisine çok iyi geldiğini anlattı.

Arkadaşlarıyla aralarında güzel bir sinerji oluştuğunu vurgulayan Çakır, kadınların bir araya geldiği oyunu 25 Kasım'da sahneleyecek olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Postanede memur olan Emel Yaşar Ettin de iş dışında kendilerine tiyatroyla vakit ayırdıklarını, bir şeyleri başarmanın güzel olduğunu ifade etti.

Tiyatroya daha önce seyirci olarak geldiğine dikkati çeken Ettin, "Sonra Dilek Hocamızla tanıştık, böyle bir oyun çıkarabileceğini bize söyledi. Bizi çok teşvik etti, 'yapabilirsiniz' dedi. Bize sahneyi sevdirdi. Biz de karar verdik ve gruba katıldık." diye konuştu.

"Bu kadar keyifli olacağını hiç kestirememiştim"

Giyim üzerine iş yeri bulunan Nihal Ulu ise izleyici olduğu oyun sonrası sohbet ettikleri esnada bu oyunla ilgili fikrin ortaya çıktığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Tabii işin buralara geleceğini, hiç sahneye çıkmamış biri olarak çok da kestirememiştim. Hele bu kadar keyifli olacağını hiç kestirememiştim. İnşallah ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Biz de seyircimizle beraber çok mutlu olacağız. Bizim için nefes almak gibi bir şey oldu. Hocam da sağ olsun, bize bu keyfi bahşetti aslında. Kadın enerjisiyle yan yana olmak çok ekstra bir şey. Sanat için bir araya geldiğimizden çok daha güzel bir enerji çıktı. Dilek Hocama çok teşekkür ediyoruz. Bize inandığı, güvendiği için çok mutluyuz."

İşaret dili eğitmeni Büşra Atıcı Patlar, diğer oyuncular gibi sahneye önce izleyici olarak geldiğini belirterek, farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle oyunu aktaracağını söyledi.