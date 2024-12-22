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Ordu'da Cam Sanatı Kursu İlgiyi Üzerine Topluyor

Ordu'da Cam Sanatı Kursu İlgiyi Üzerine Topluyor
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde açılan ücretsiz cam işleme sanatı kursuna katılan 20 kişi, hem eğitim alıyor hem de ürettikleri ürünlerle ekonomik girdi sağlıyor.

Ordu'da cam işleme sanatının yeniden canlandırılması amacıyla açılan kurs ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'taki tarihi binada Cam Sanatları Atölyesi kursu açıldığı belirtildi.

Kursa katılan 20 kişiye özel cam işleme ocağı imkanı sayesinde boncuk, takı, süs eşyası ve çeşitli figürler tasarlama eğitimi verildiğine işaret edilen açıklamada, "Ücretsiz kursa katılan kursiyerler hem unutulmaya yüz tutmuş cam sanatçılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de yaptıkları ürünleri satarak ekonomik girdi sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Kurs eğitmeni Özlem İz, ücretsiz hizmet veren atölyeye ilginin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atölyede 20 kursiyer hem eğitim görüyor hem de cam sanatı ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Kursiyerlerimiz boncuk yapımı tekniklerini öğrendikten sonra kendi hayal güçlerini katarak farklı aksesuar ve figürler çalışıyorlar. Yaptıkları çalışmaları hem sergileme imkanı hem de satış yaparak kendilerine ekonomik girdi sağlıyorlar."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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