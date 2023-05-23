Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Festivalleri opera, bale, müzikal ve konserler ile İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya'da sanatseverler ile buluşacak.

- Opera ve Bale Festivali yaza hazırlanıyor

ANKARA - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Festivalleri opera, bale, müzikal ve konserler ile İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya'da sanatseverler ile buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Festivaller, bu yıl İstanbul'da 10 Haziran tarihinde başlayacak. Festivallerde yabancı konuk sanatçılar ile toplulukların sahneleyeceği programlar ve performanslar sanatseverler ile buluşacak. Festivalin açılışı 10 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda İstanbul Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Gala Konseri ile yapılırken 21 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ile sona erecek.

Festivalin açılışı gelenekselleşen seri Mozart'ın ünlü eseri Saraydan Kız Kaçırma operası, Caner Akın rejisiyle 12-13 Haziran, Pazartesi ve Salı akşamı olmak üzere iki temsille İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi La Triviata operasını 15 Haziran Perşembe, Ankara

Devlet Opera ve Balesi Andrea Chenier operasını 18 Haziran Pazar akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek. Festivalin kapanışı yine AKM Türk Telekom Opera Salonunda 22 Haziran Perşembe, Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri muhteşem Aida operası ile sona erecek.

Efes Antik Tiyatroda 7-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin açılışı 7 Temmuz Cuma İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından festivalde ilk defa sahneye konulacak Uyuyan Güzel balesi ile yapılacak. Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği Carmen balesi 10 Temmuz Pazartesi, Carmina Burana sahne kantatı ise 13 Temmuz Perşembe sahnelenecek. Ünlü Damdaki Kemancı müzikali, festival çerçevesinde ilk kez

sahnelenecek olup, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 16 Temmuz Pazar sahnede seyirci ile buluşacak. Festival, 21 Temmuz Cuma akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak, Lucia Di Lammermoor operası ile sona erecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında düzenlenen toplam 5 festivalde 25 temsil ile 37 bin 710 seyirciye ulaşıldığını dile getiren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Özellikle pandeminin hemen arkası ile başlayan normalleşme döneminde başlamış olan sezon ve akabindeki festivallerde ciddi bir sayıya ulaştık. Bunun yanında, Devlet Opera Balesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri'nde de hem opera hem de bale temsilcilerimiz ile bir fiil yer aldık. Bu festivallerde de yine 10 binlerce izleyiciye ulaştık" diye konuştu.

Türkiye'de düzenlenen opera ve bale festivallerinin turizme katkısının büyük olduğunu gözlemlediklerini belirten Karahan, "Kültür ve sanatın her zaman iç içe olduğunu düşünüyoruz. Arena Di Verona'da opera izlemeye gelen Verona'yı geziyor, Verona'ya gelen operayı izlemeye geliyor. Bunun çok güzel sonucunu da Aspendos Opera Bale Festivali'nde aldık. Aspendos Opera Bale Festivali'nde misafirlerimizin yüzde 70'i yabancılarda oluşuyordu. Bu ülkemizin tanıtımı ve sanatımızın tanıtımı açısından çok önemliydi. Biz diğer festivallerimiz için de yine bu minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.