Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Beylikdüzü'ndeydi

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Beylikdüzü Bizimkent Büyükşehir Taksi'nin konuğu oldu. Programda radyocu Sakar, durak başkanı Neşat Atalay ve taksicilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İstanbul'u durak durak gezen Onur Sakar, taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

"PROGRAMI KEYİFLE DİNLİYORUZ"

Taksiciler başta olmak üzere ilgiyle takip edilen programın bu haftaki durağı Beylikdüzü oldu. Bizimkent Büyükşehir Taksi'nin konuk olan Onur Sakar, durak başkanı Neşat Atalay'a 10 soru sordu. Beştaş, 10 sorunun 9'una doğru cevap verdi.

Duraklar Yarışıyor programını severek dinlediklerini belirten Atalay, "Cuma akşamlarımız keyifle geçiyor. Bir yandan işimizi yaparken diğer yandan programı dinliyoruz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu çayımızı içmeye, muhabbetimize ortak olmaya davet ediyorum. Çayımız taze mutlaka bekliyoruz" dedi.