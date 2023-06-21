Onur Buldu ve Seda Türkmen'in başrolünde olduğu 'Tebessüm' filminin galası yapıldı

Onur Buldu ve Seda Türkmen'in başrollerini paylaştığı 'Tebessüm' filminin galası Torun Center Sinemalarında gerçekleştirildi. Filmin oyuncu kadrosunda Adem Tosun, Güvenç Selekman ve Özlem Gök de yer alıyor. Filmin hikayesi asık suratlılığı ile tanınan Mustafa'nın, babasını hastanede ziyaret ettiğinde kendini garip bir durumun içinde bulmasıyla başlıyor. Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz'in yazdığı film, 23 Haziran'da vizyona girecek.

Başrollerini Onur Buldu ve Seda Türkmen'in paylaştığı "Tebessüm" filminin galası Torun Center Sinemalarında gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Adem Tosun, Güvenç Selekman ve Özlem Gök de yer alıyor.

Film oyuncularının yanı sıra ünlü isimlerin katıldığı gala öncesi AA muhabirine konuşan başrol oyuncusu Onur Buldu, "Senaryoyu ilk okuduğumda çok beğendim. Bir kabuğunu kırma hikayesi, çok kabuklu ve içine kapanık bir adamın tekrar hayata dönme serüvenini ele alıyor." dedi.

Buldu, filmin ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde seyirciyle buluştuğunu işaret ederek, çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Sinema salonlarının tekrar hareketlenmesini ümit ettiğini ifade eden oyuncu, "Herkes elinden geleni yapmalı, sadece seyirciler değil. Yapımcısından yönetmenine yüksek gişe yapan filmlerin sahipleri daha çok sinema salonlarını tercih etmeli." diye konuştu.

Filmin hikayesi asık suratlılığı ile tanınan Mustafa'nın, babasını hastanede ziyaret ettiğinde kendini garip bir durumun içinde bulmasıyla başlıyor. Babasının kaza dolayısıyla kesilmiş bacağı ona verilir ve dini usullere uygun olarak gömmesi söylenir.

Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz'in yazdığı film, 23 Haziran'da vizyona girecek.