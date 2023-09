ONE Akaretler, Bağımsız Sanatçıların Eserlerine Ev Sahipliği Yapıyor

Bağımsız sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan ONE Akaretler, farklı sanat disiplinlerinden çalışmalara yer veren bir sergi düzenliyor. Sergi, 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bağımsız sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan ONE Akaretler, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Akaretler Sıraevler 37-39 numaralı binalarda gerçekleştirilen sergide farklı sanat disiplinlerinden çalışmalara yer veriliyor.

Bilgili Sanat ve shopi go ART iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan ONE Akaretler küratörü Begüm Güney, bu sene projenin ikinci edisyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güney, sergide yer alan 37 sanatçının yaklaşık yarısının shopi go ART seçkisinden olduğuna işaret ederek, "Bu sergi, multi disipliner bir yapıda düzenlendi. Resim, heykel, enstalasyon, video ve fotoğraf gibi birçok disiplini izleyebiliyoruz. Her yaştan bağımsız sanatçılarla bir aradayız." dedi.

"Bu edisyon çok daha fazla insana dokunacak"

Daha önce shopi go ART platformunda çevrim içi olarak izlenebilen sanatçıların çalışmalarının sanatseverlerle buluşmasının önemli olduğunu vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Akaretler'deki trafik o kadar yoğun ki, burada izlendikleri andan itibaren eğer sanatçı da isterse çok güzel temsiliyetlere ulaşabiliyorlar. Geçtiğimiz edisyonda yaklaşık yedi sanatçı galeri temsiliyetine geçti, onlarcası da koleksiyonlara girdi. Bu da bizim ONE Akaretler'i gerçekleştirmemizin ana motivasyonu. Bu edisyon da çok daha fazla koleksiyonere ulaşacak, daha fazla insana dokunacak, yeni gelişen bir koleksiyoner kitlesine destek olacak. ONE Akaretler'in yolculuğu her yıl biraz daha gelişerek ve bünyesindeki sanatçıların kariyerine de daha fazla dokunarak devam ediyor."

Begüm Güney, Bilgili Sanat olarak, her zaman sanata uzun bir yolculuk olarak baktıklarını belirterek, sürdürülebilir olduğunda sanatı toplumsal etki oluşturacak bir alan olarak gördüklerini ifade etti.

"Genç sanatçılar, bizde yer alarak görünürlük sağlıyor"

Shopi go ART kreatif direktörü Murat Süter ise Shopi go ART'ın bağımsız sanatçıların eserlerini dijital olarak sergilediklerini söyledi.

ONE Akaretler teklifini gurur ve memnuniyetle kabul ettiklerini aktaran Süter, "Bazı genç sanatçılar, bizde yer alarak bir görünürlük sağlıyor ve bu görünürlükle beraber akıllarında olan bir galeri temsiliyetine de ulaşmış olabiliyor. ONE Akaretler de bir bağımsız sanatçı organizasyonu aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Süter, yeni başlayan tanınmamış bağımsız sanatçıların desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, "Bağımsız sanatçılar, eseri satıldığında ondan elde ettiği gelirle malzeme alıp başka eser üretiyor. Hep kendini sponsor etmekten bahsediyoruz. Bu sanatçıların üretimlerini bir şekilde devam ettirebilmeleri için birtakım kaynaklara ihtiyacı var. Bu nedenle biz ONE Akaretler ile shopi go ART birlikteliğini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Yağmur Doğan'ın asistan küratörlüğünü üstlendiği sergi, 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.