Ömer Kocakaya: Mirasını Yaşatan Usta Sepet Örücüsü

Adıyaman'da yaşayan 57 yaşındaki Ömer Kocakaya, babasından miras kalan sepet örücülüğü mesleğini 30 yılı aşkın süredir yaşatmaya çalışıyor.

Teknolojiye ve seri üretime rağmen mesleğinden vazgeçmeyen Kocakaya, kentte bu işi sürdüren az sayıda ustalardan biri.

Çocuk yaşta babasının yanında tanıştığı sepet örücülüğünü sürdüren Kocakaya, aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim vererek mesleğini yeni kuşaklara aktarıyor.

Kocakaya, AA muhabirine, sepet örücülüğü mesleğini günümüzde yaşatmanın her geçen gün zorlaştığını söyledi.

El emeğiyle yapılan sepetlerin geçmişte bağda, bahçede, pazarda ve ev içi işlerde yaygın şekilde kullanıldığını hatırlatan Kocakaya, şöyle konuştu:

"Bu mesleğin içinde doğdum diyebilirim. Rahmetli babamdan öğrendim. 30 yılı aşkın süredir yapıyorum. Burada bu işi yapan pek kimse kalmadı. Teknolojiye rağmen bu zanaatı yaşatmak kolay değil ama sepet örücülüğü bizim geçmişimiz, kültürümüz."

Sepetleri kavak ve acı badem ağaçlarından yaptığını belirten Kocakaya, şöyle devam etti:

"Malzemeyi toplamak bile aylar sürüyor. Soyma, kurutma ve örme işlemlerini tek tek yapıyorum. Sepetin modeline ve büyüklüğüne göre değişen teknikler kullanıyorum. Her bir parça, haftalar süren emekle ortaya çıkıyor. Yaptığım her ürün sadece bir sepet değil, aynı zamanda geçmişimizin bir parçası. Kültürümüze ait ne varsa, ister minyatür ister biblo, onu da üretiyorum. Bu mirası kaybetmemek için öğrendiklerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."