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Oluz Höyük Kazıları: 18 Yılda 3 Medeniyetin İnanç Merkezi Ortaya Çıktı

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Amasya'daki Oluz Höyük kazıları, 6 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle Hitit, Frig ve Pers medeniyetlerinin inanç merkezi olarak kullanıldığını ortaya koydu. Kazı yöneticisi Prof. Dr. Şevket Dönmez, Oluz Höyük'ün dini bir merkez olarak tarihi önemini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında devam eden kazıların, Amasya turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Oluz Höyük kazıları 18 yıldır sürüyor

3 medeniyet Oluz Höyük'ü inanç merkezi olarak kullanmış

AMASYA - Amasya'da 18 yıldır süren Oluz Höyük kazıları, 6 bin 500 yıl öncesine uzanan tarihe sahip höyüğün Hitit, Frig ve Pers medeniyetleri dönemlerinde inanç merkezi olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Kazılarda gördüğümüz büyük fotoğraf, Oluz Höyük dini bir merkez şeklinde değerlendirilmiş olmasıdır" dedi.

Günümüzden 6 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan tarihe sahip Oluz Höyük'te, Kalkolitik'ten başlayarak Erken Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Pers, Med, Helenistik Dönemleri ile Anadolu'ya ilk gelen Türk topluluklarının izleri görülüyor.

Kazılar 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde ilerliyor

Kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde ilerlediğine değinen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dönmez, "Oluz Höyük, Hitit Dönemi'nden başlayarak Frig Dönemi'nde büyük bir ana tanrıça kutsal alanı olarak kullanılıyor. Pers Dönemi'nde de ateş kültüne evrilen bir dini çeşitlilik içinde. Ama geleneksel olarak dini özelliğini hiç kaybetmemiş bir merkezle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Pers Yolu Anadolu'da tek

Kazılarda ortaya çıkan 2 bin 500 yıllık Pers Yolu'nun Anadolu'da tek, ünik bir eser olarak dikkat çektiğine değinen Dönmez, "Çok yakında Pers Yolu ile ilgili konservasyon çalışmalarımız başlayacak. Bununla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Kutsal alanları ayağa kaldırarak burayı Amasya kültürünün, turizminin bir noktası yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Oluz Höyük, Amasya turizmine önemli katkı sağlayacak"

Kazı alanında incelemelerde bulunup bu yıl çıkarılan eserlerle ilgili detaylı bilgi edinen Amasya Valisi Önder Bakan da "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle kazılar yakın zamanda daha iyi bir noktaya gelecek. Oluz Höyük, Amasya turizmine önemli katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

İncelemeye İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ile Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir de katıldı.

Oluz Höyük Kazıları: 18 Yılda 3 Medeniyetin İnanç Merkezi Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Kültür Sanat
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