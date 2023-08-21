Oltu Taşı takıları görücüye çıktı, görenler dönüp bir daha baktı

ERZURUM - Bu yıl ilki düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde, hepsi birbirinden nadide Oltu Taşı takıları sergilendi. Ziyaretçiler ürünlere hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Erzurum'un sembolü olan Çifte Minareli Medrese'nin bahçesinde Oltu Taşı Ustası Mehmet Turan, sıra dışı Oltu Taşı'ndan yaptığı takılar sergiledi. Eşi benzeri olmayan takılar görenleri hem büyüledi hem de hayran bıraktı. Osman Korkmaz, bu yıl ilki düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde özellikle Oltu Taşı'na yer verilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Oltu Taşı'nın özellikleri, Oltu Taşı'ndan yapılabilecek takı ve ziynet eşyası zenginliği açısından burada bir sergi açılmış olması bir Oltulu olarak bizleri çok mutlu etti. Umarız ki, dünya çapında da tanıtımları yapılır ve Oltu Taşı hak ettiği yeri alır." dedi.