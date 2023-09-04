Oktay Türkan'ın Yeni Filmi 'Hükümet Bey' Çekimleri Tamamlandı

Yapımcılığını Oktay Türkan'ın üstlendiği, yönetmenliği ve senaristliğini Fatih Yıldırım'ın yaptığı 'Hükümet Bey' filminin çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tamamlandı. Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş ve Metin Keçeci'nin başrollerini paylaştığı filmde, yönetmenin eğlenceli serüveni anlatılıyor.

Yapımcılığını Oktay Türkan'ın üstlendiği, yönetmenliği ve senaristliğini Fatih Yıldırım'ın yaptığı "Hükümet Bey" filminin çekimleri sona erdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş ve Metin Keçeci'nin başrolleri paylaştığı filmin çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapıldı.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından film ekibi Şanlıurfa yöresine ait eğlence düzenledi, sıra gecesi yaparak filmin bitişini kutladı.

Film içinde film çekildi

Bir yönetmenin, uzun süredir hayalini kurduğu "Cin Başka Peri Başka" adlı korku filmini çekmek için çıktığı eğlenceli serüveni konu eden filmde, yönetmen ve reji ekibinin köy yerinde yaşadığı eğlenceli olaylar anlatılıyor.

Filmde Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakuş, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur ve Bülent Ergün de rol aldı.