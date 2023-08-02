Okan Canbolat'ın yönettiği 'İntikam' filmi Avustralya'da büyük beğeni topladı

Yönetmen ve oyuncu Okan Canbolat'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'İntikam' adlı film, Avustralya'da gösterime girdi ve büyük ilgi gördü. Film ayrıca Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda'da da gösterime girdi.

Yönetmen ve oyuncu Okan Canbolat'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'İntikam' adlı film, gösterime girdiği Avustralya'da büyük beğeni topladı. Film, Avustralya'nın yanı sıra; Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda'da da gösterime girdi.

İstanbul'da manken ve oyunculuk ile başladığı aktörlüğüne Avustralya'da devam eden Adanalı Okan Canbolat'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'İntikam' (Revenge) adlı film ülkede gösterime girdi. Avustralya ve İstanbul'da çekimleri yapılan, ünlü oyuncu Wilma Elles ile başarılı bir projeye imza atan Okan Canbolat'ın filmi büyük ilgi görüyor. Avustralya'da Plex TV'den dağıtımı gerçekleştirilen filmin değerini dünyaca ünlü IMDb adlı kuruluş belirledi. Önemli bir değer biçildiği bildirilen filmde Wilma Elles'in yanı sıra; Anna Hera, Esra Sönmezer, Tanfer German ve Necdet Kökeş adlı oyuncular da rol aldı.

Öte yandan, Okan Canbolat Film Production olarak Avustralya çatısı altında filmin yapımcılığını üstlenen Okan Canbolat, yine kendi adı ile Okan karakterini başrolde oynadı. Daha önce hayatının belgesel filmi çekilen Okan Canbolat'ın filmi, Kanada ve Yeni Zelanda'da da gösterime girdi. - İZMİR