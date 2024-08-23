Üye Girişi
Haberler

Öğretmen, evde eğitim gören öğrencisine gönüllü ders veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de müdür yetkili olarak görev yaptığı köy okulunu personelin desteğiyle boyayıp eksiklerini tamamlayan sınıf öğretmeni Ecem Ulussever, rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören eski öğrencisine gönüllü ders anlatarak yaz tatilini değerlendiriyor.

Hakkari'de müdür yetkili olarak görev yaptığı köy okulunu personelin desteğiyle boyayıp eksiklerini tamamlayan sınıf öğretmeni Ecem Ulussever, rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören eski öğrencisine gönüllü ders anlatarak yaz tatilini değerlendiriyor.

İlk görev yeri olan merkeze bağlı 6 derslikli Bay Köyü İlkokulu'nda 5 yıldır görev yapan Ulussever, Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirdikten sonra kente gelerek okulu yeni döneme hazırlamak için çalışma başlattı.

Öğrencilerin daha nezih ortamda ders alması için kolları sıvayan Ulussever, Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettiği malzemeler ve okul personelinin yardımıyla sınıfları ve koridorları boyadı, temizlik yaptı.

Zamanının büyük bölümünü okulda ve köy sakinleriyle geçiren Ulussever, bu süreçte bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle "Evde Eğitim Uygulaması" kapsamında 2 yıl ders verdiği Vali Mehmet Lütfullah Bilgin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Alican Özbay'ın eğitimiyle de yakından ilgilendi.

Fedakar öğretmen, sık sık evine gittiği Özbay'a eksik olduğu konularda ders anlattı, eski öğrencisinin başarısını artırmak için motivasyonunu artırdı.

Atandığı günden bu yana öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilenen Ulussever, ailelerinden biriymiş gibi yaşadığı köylülerin sıkıntılarıyla da ilgilenerek gönüllerine dokunuyor.

Ulussever, AA muhabirine, okula 2020'de atandığını, 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra müdür olarak görevine devam ettiğini söyledi.

Bayram tatilinin ardından köye döndüğünü belirten Ulussever, okulun boyasını, tadilatını, gerekli eksiklerini tamamlayıp yeni sezona hazır hale getirmek istediğini dile getirdi.

Öğretmenliğin ihtiyaç anında el uzatabilmeyi gerektirdiğini anlatan Ulussever, "Ben de bunu içimden gelerek ve keyifle yapıyorum. Boya yapmaktan da çok keyif aldım. Büyük eksiklerimizi tamamladık. Ufak işlerimiz kaldı. Onları da sezon başlamadan tamamlamayı planlıyoruz. Öğrencilerimizi en güzel ortamda geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Köylülerle artık aile gibi olduk. Sağ olsunlar. Onlar da beni kızları gibi bağırlarına bastılar. Ben de onları ağabeylerim, ablalarım gibi görüyorum. Atandıktan 2 ay sonra okula çok alıştığımı hissetmiştim. Bunu sağlayan buranın halkıdır. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yaz tatilini burada geçirmekten çok memnunum"

Köyde huzur bulduğunu, çok mutlu olduğunu vurgulayan Ulussever, şunları kaydetti:

"Burada evde eğitim gören öğrencimiz Alican Özbay'a da geride olduğu konularda destek olmaya çalışıyorum. Alican benim için çok değerli bir öğrenci. Her fırsatta ona zaman ayırmaya çalışıyorum. İki sene evde eğitim verdikten sonra ortaokula geçti. Başka okulda olsa da onun eksikleri için her zaman buradayım. Bunu severek ve gönüllü olarak yapıyorum. Bu ailenin benim gönlümde yeri çok farklı. Alican'ın annesi öz ablam gibi. Alican da öğrencimden ziyade kardeşim gibi oldu. Köylülerle hep iç içeyiz. Buraya alışmamda en büyük vesile onların misafirperverliği ve cana yakınlıkları oldu. Yaz tatilini burada geçirmekten çok memnunum."

Alican Özbay da bağırsaklarındaki rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediğini belirterek, "Ecem öğretmen de eve gelip bana ders veriyor. O çok iyi bir öğretmen. Onu çok seviyorum. Şu an tatil ama o bana ders veriyor. Öğretmenim olduğu için çok şanslıyım. Bana verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim." dedi.

Anne Naime Özbay da oğlunun rahatsızlığından dolayı evde eğitim aldığını, Ecem öğretmenin 5 yıldır onunla ilgilendiğini anlattı.

Özbay, "Çok değerli bir öğretmen. Onunla çok iyi vakit geçiriyoruz. Eve gelmediğinde kendimizi boşlukta hissediyoruz. Benim kardeşim gibi. Onu çok seviyoruz. Oğlum 63 ameliyat oldu. Tedavisi hala sürüyor. Yaşı ilerledikçe inşallah bu hastalığı yeneceğiz. Yeni okulundaki öğretmenleri de oğluma çok yardımcı oluyor. Hepsine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

hakkari Tatil Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir? KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi! BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ) KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri...
title