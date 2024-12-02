Öğrenciler Eski Eşyalarını Sergiledi

Mersin'in Toroslar ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerindeki eski eşyaları okullarında sergiledi.

19 Mayıs İlkokulu'nda yürütülen "Kültürün İzinde Projesi" kapsamında 4. sınıf öğrencileri, evlerinde bulunan ve eskiden kullanılan gaz lambası, radyo, televizyon, daktilo gibi eşyaları okula getirdi.

Öğrencilerin getirdiği eşyalarla okulda sergi açıldı. Yöresel kıyafet giyen öğrenciler, sergiyi gezenlere eski eşyalarla ilgili bilgi verdi.

Okul Müdürü Ahmet Demirel, projenin öğrenciler için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.