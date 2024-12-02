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Öğrenciler Eski Eşyalarını Sergiledi

Öğrenciler Eski Eşyalarını Sergiledi
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki 19 Mayıs İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencileri, evlerindeki eski eşyaları 'Kültürün İzinde Projesi' kapsamında sergiledi. Gaz lambası, radyo ve daktilo gibi eşyalarla yapılan sergide öğrenciler, ziyaretçilere eski eşyalar hakkında bilgi verdiler.

Mersin'in Toroslar ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerindeki eski eşyaları okullarında sergiledi.

19 Mayıs İlkokulu'nda yürütülen "Kültürün İzinde Projesi" kapsamında 4. sınıf öğrencileri, evlerinde bulunan ve eskiden kullanılan gaz lambası, radyo, televizyon, daktilo gibi eşyaları okula getirdi.

Öğrencilerin getirdiği eşyalarla okulda sergi açıldı. Yöresel kıyafet giyen öğrenciler, sergiyi gezenlere eski eşyalarla ilgili bilgi verdi.

Okul Müdürü Ahmet Demirel, projenin öğrenciler için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
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