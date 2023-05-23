OECD'de Türk Mutfağı ve Hatay Yöresi Yemekleri Tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde Türk mutfağı ve Hatay yöresine ait yemekler tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, OECD Merkezinde Hatay'a özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde Türk mutfağı ve Hatay yöresine ait yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, OECD Merkezinde Hatay'a özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Kerem Alkin'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, OECD Genel Direktörü Yardımcısı Yoshiki Takeuchi ve OECD nezdinde birçok ülkenin daimi temsilcileri katıldı.

Davetlilere, humus, firik pilavı, muhammara gibi lezzetler ikram edildi.

Etkinliğinin açılışında konuşan Kerem Alkin, bu yıl ikincisi düzenlen Türk Mutfağı haftası kapsamında Hatay mutfağının tanıtımının seçildiğini anımsattı.

Alkin, Türkiye'de şubatta 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremde 11 ilin sallandığını ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kerem Alkin, bu süreçte OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, OECD personel ve sekretaryasının destekleri için teşekkür etti.

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Emine Erdoğan'ın himayesi altında 2 yıl önce yayımlandığını dile getiren Alkin, Türkiye'nin farklı bölgelerinin mutfağını tanıtmaya devam edeceklerine işaret etti.

OECD Genel Direktörü Yardımcısı Yoshiki Takeuchi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türk mutfağından bahsederken Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru ile küresel gıda güvenliği ve milyonlarca insanın temel gıda ürünlerine ulaşımını sağlamaya yaptığı katkısından bahsetmemek olmaz." ifadesini kullandı.