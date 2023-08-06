Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde Sanatçı Odaları Açıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından Arasta Çarşısı içinde açılan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sanatçı odaları hizmet vermeye başladı. A. Ceren Asmaz ve Nizam Orçun Önal tarafından yürütülen atölye çalışmaları, ziyaretçilere seramik eserlerin yapılış sürecini gözlemleme fırsatı sunuyor.

Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, seramiğin serüvenine A. Ceren Asmaz ve Nizam Orçun Önal ile devam ediyor. Asmaz ve Önal, Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin sanatçı odalarında atölye çalışmalarını yürütürken, galeriyi ziyarete gelen sanatseverler seramik eserlerin yapılış sürecine tanıklık ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Arasta Çarşısı içinde yer alan bir binayı, seramiğin serüvenini yansıtan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'ne dönüştürdü. Geçen yıl temmuz ayında açılışı yapılan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, kapılarını seramik sanatçılarına açıyor. Akademisyen ve sanatçı kimliği ile tanınan A. Ceren Asmaz ve Nizam Orçun Önal sanatçı odalarında Eskişehirli sanatseverler ile bir araya geldi.

Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin sanatçı odalarında atölye çalışması yürüten Asmaz ve Önal eşsiz eserler üretiyor. Galeriyi ziyaret eden sanatseverler ise Asmaz ve Önal'ın gerçekleştirdiği çalışmalar ile seramik eserlerin varoluş sürecine tanıklık ediyor.

Her iki sanatçı da sabah 10.00'da atölye çalışmasına başlıyor ve saat 17.00'ye kadar devam ediyor. Galerinin sanat danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen de sanatçı odalarını ziyaret ederek, Asmaz ve Önal'a eşlik ediyor. Sanatçıların çalışmalarını canlı olarak izleyen sanatseverler, Asmaz ve Önal'a seramik sanatı ve sanatçıların eserleri ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı da yakalıyor.

15 Ağustos Salı gününe kadar Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin sanatçı odalarının konuğu olacak olan Ceren Asmaz ve Orçun Önal, atölye çalışmaları sırasında yaptıkları eserlerden iki tanesini Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'ne hediye edecek. Asmaz ve Önal'ın atölye çalışmasını izlemek isteyen seramik meraklıları, 15 Ağustos Salı gününe kadar 10.00-17.00 saatleri arasında Şehrin Ateşi Seramik Galerisi ziyaret edebilecek.