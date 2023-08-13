Odunpazarı Belediyesi Yaz Dönemi Keman Atölyesi

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmesi için yaz dönemi atölyeleri düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen Keman Atölyesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmesi için yaz dönemi atölyeleri düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen Keman Atölyesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin yaz dönemi atölyelerinden biri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Keman Atölyesi oldu. 8-11 yaş, 12-15 yaş ile 17 yaş ve üstü olmak üzere üç grupta gerçekleşen derslerde katılımcılara; nota değerleri, tutuş pozisyonları, parmakların dizilişleri gibi temel teorik bilgilerin yanı sıra orta ve ileri seviyede bilgiler de öğretiliyor.

Eğitmenliğini Hülya Düzbaş'ın yaptığı Keman Atölyesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çalışmaların devam ettiği Keman Atölyesi'nin dersleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılıyor.