Odunpazarı Belediyesi Yaz Dönemi Atölyeleri Başladı

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmesi için yaz dönemi atölyeleri düzenliyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Halk Oyunları Atölyesi açıldı. Atölyede çeşitli yörelerden halk dansları öğretiliyor.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmesi için yaz dönemi atölyeleri düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin yaz dönemi atölyelerinden biri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Halk Oyunları Atölyesi oldu. Küçükler, yıldızlar ve yetişkinler olmak üzere üç grupta gerçekleşen derslerde katılımcılara, çeşitli yörelerden halk dansları öğretiliyor.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan Halk Oyunları Atölyesi'nin eğitmenliğini, Oktay Şahin yapıyor. Çarşmaba günleri üç grupta yürütülen atölyede, küçükler için dersler saat 14.00'te yıldızların dersleri aynı gün saat 16.00'da, yetişkinlerin ise saat 18.30'da başlıyor.