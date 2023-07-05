Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşler tarihi bölgede müze ve sanat merkezini gezdi

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerin öğrencileri, yaz okulları etkinlikleri kapsamında tarihi bölgede bulunan Ahşap Eserler Müzesi ile Cam Sanatları Merkezi'ni gezdi. Çocuklar ahşap eserleri inceledi ve cam sanatının nasıl yapıldığını öğrendi.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerin öğrencileri, yaz okulları etkinlikleri kapsamında tarihi bölgede bulunan Ahşap Eserler Müzesi ile Cam Sanatları Merkezi'ni gezdi.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı tam zamanlı eğitim veren kreşlerin öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çocuklar ilk olarak Ahşap Eserler Müzesi'ni gezdi. Burada yer alan eserler hakkında bilgi alan çocuklar, ahşap eserleri yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Kreş öğrencilerinin bir sonraki adresi Cam Sanatları Merkezi oldu. Cam Sanatları Merkezi'ni gezen küçük misafirler, açık alevde cam çubukların cam ustaları tarafından nasıl şekillendirilerek, istenilen renklerde takı ya da objelere dönüştürüldüğünü öğrendi. Etkinlikte öğrenciler keyifli zaman geçirirken, ahşap ve cam sanatı hakkında da çeşitli bilgiler edindi.