Odunpazarı Belediyesi Lületaşı Projesi Sunumu ve Sergi Düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, 4'üncü Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali kapsamında gerçekleştirdiği 'Eskişehir ili, Odunpazarı İlçe Sınırları İçindeki Potansiyel Lületaşı Saha Sınırları ve Özelliklerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi Projesi'ni sunacak ve lületaşıyla ilgili bir panel ve sergi düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi, 4'üncü Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali kapsamında "Eskişehir ili, Odunpazarı İlçe Sınırları İçindeki Potansiyel Lületaşı Saha Sınırları ve Özelliklerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi Projesi" hazırladı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın katkıları ile gerçekleşen projenin sunumu, 22 Kasım Çarşamba Günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak. Proje sunumunun ardından lületaşının tartışılacağı bir panel ve sergi düzenlenecek.

Odunpazarı Belediyesi, her sene düzenlediği uluslararası ve ulusal festivallerini, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu sene gerçekleştiremedi. Eskişehir'in simge değerlerinden biri olan Lületaşı'nı yaşatmak için gerçekleştirilen festival yerine lületaşı ile ilgili kapsamlı bir bilimsel araştırma yaptı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası'nın katkılarıyla gerçekleşen çalışmaya, "Odunpazarı İlçe Sınırları İçindeki Potansiyel Lületaşı Saha Sınırları ve Özelliklerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi Projesi" adı verildi. Böylece Eskişehir'de lületaşı ile ilgili ilk defa böyle bir geniş bilimsel çalışma yapılmış oldu.

Odunpazarı Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirdikleri bu çalışmanın sonucunu, Deniz Köpüğü adı verilen bir etkinlikle açıklayacak. 22 Kasım Çarşamba Günü saat 18.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak olan etkinlik, 3 bölümden oluşacak. Birinci bölümde Cumhuriyetin 100. yılında 4'üncü Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali kapsamında hazırlanan araştırma raporunun sunumu yapılacak. Birinci bölümde, Eskişehir Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday'ın konuşmacı olacak. Ayday, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçe Sınırları İçindeki Potansiyel Lületaşı Saha Sınırları ve Özelliklerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi Projesi hakkında bilgi verecek. İkinci bölümde ise "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Deniz Köpüğü" konulu bir panel gerçekleşecek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selahattin Kadir, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya İnaner, Eskişehir Maden Mühendisleri Odası Başkanı Gamze Yaş, Maden Mühendisi Ümit Yıldırım, Eskişehir Lületaşı El Sanatları Koruma ve Yaşatma Derneği 2. Başkanı Hasan Ersoy'un konuşmacı olacağı panelin moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Can Ayday yapacak. Etkinliğin üçüncü bölümünde ise Lületaşı eserlerin yer aldığı bir sergi düzenlenecek.